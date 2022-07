Finalement, Elena Rybakina est une grande émotive. C'est vrai, ça n'a pas sauté aux yeux vu la manière dont elle a géré sa première finale de Grand Chelem remportée face à Ons Jabeur ce samedi à Wimbledon. Et encore moins vu le calme stoïcien avec lequel elle a accueilli son sacre, à peu près comme si elle venait de franchir le 1er tour du tournoi de Portoroz (au hasard).

En fait, la Kazakhe cachait bien son jeu et a fini par craquer en conférence de presse. Au cours de celle-ci, elle a d'abord été interrogée sur son flegme après avoir remporté la balle de match. Un hommage à son ancien compatriote Daniil Medvedev, banni du tournoi comme tous les Russes (et Biélorusses) ?

Pas du tout, en fait. Je suis toujours très calme. Et puis, je ne savais pas quoi faire. J'étais sous le choc. Plus tard, peut-être, quand je serais toute seule dans ma chambre, je me mettrais à pleurer !"

Une question sur ses parents a tout changé

Finalement, il n'a pas fallu attendre jusque-là. Quelques questions plus tard, interrogée sur ce que serait la réaction de ses parents en apprenant son sacre - elle n'avait pas encore pu les joindre -, Elena a fini par craquer.

Ils vont probablement être super fiers !" a-t-elle juste eu le temps de lancer avant de devoir s'interrompre, prise d'un long sanglot. Puis de se reprendre, avec humour : "Vous vouliez voir de l'émotion ? Je l'avais trop longtemps contenue !"

