L'Allemand connaît aussi très bien la cadette des soeurs Williams, puisqu'il a été longtemps (de 2007 à 2015) son sparring-partner. Alors qu'il avait gardé le silence depuis l'US Open, l'intéressé s'est fendu d'un tweet pour donner son sentiment sur le sujet. "Beaucoup de gens m'ont écrit pour me demander pourquoi je n'avais pas posté de message sur la retraite de Serena. Disons-le comme ça, je pense juste qu'elle n'en a pas fini. Je ne sais rien de plus que vous mais quelque chose me dit que nous allons la revoir", a-t-il écrit.

Suivra-t-elle l'exemple de Tom Brady ?

On ne sait jamais. Je me dis que Tom Brady a commencé une tendance vraiment cool", a-t-elle lancé. La joueuse aux 23 titres du Grand Chelem a ainsi fait référence à son compatriote, star de football américain, qui, après avoir annoncé dans un premier temps qu'il en avait terminé, Il faut dire que l'intéressée elle-même souffle le chaud et le froid en ce moment. Invitée de l'émission "Good Morning America" récemment, elle n'a encore rien exclu. "", a-t-elle lancé. La joueuse aux 23 titres du Grand Chelem a ainsi fait référence à son compatriote, star de football américain, qui, après avoir annoncé dans un premier temps qu'il en avait terminé, a finalement décidé de repartir pour une 23e saison de NFL à l'âge de 45 ans

Alors reverra-t-on Serena Williams sur un court ? Peut-être du côté de Melbourne en janvier prochain ? Elle a confié avoir toujours adoré l'Open d'Australie. Retraitée ou pas, elle continue, en tout cas, de fasciner. C'est sans doute à cela qu'on reconnaît une star qui transcende son sport.

