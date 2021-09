Pour son premier match depuis plus d'un an, Kim Clijsters a été éliminée lundi dès le premier tour du tournoi WTA 500 de Chicago par la Taïwanaise Su-Wei Hsieh (97e), 6-3, 5-7, 6-3. La Belge, ex-numéro un mondiale retombée aujourd'hui au-delà de la 1000e place au classement WTA, avait bénéficié d'une invitation dans ce tournoi, alors qu'elle n'était plus apparue en compétition depuis le 2 septembre 2020 à l'US Open.

Clijsters, 38 ans, tente depuis 2019 un troisième retour au haut niveau, après avoir pris sa retraite pour la deuxième fois en 2012. Mais alors que son premier comeback en 2009 avait été retentissant avec à la clé trois titres en Grand Chelem, celui-ci est plus difficile. Clijsters n'a pour l'instant pas réussi à remporter un seul des matches qu'elle a disputés. En 2020, elle n'avait participé qu'à trois tournois (Dubaï, Monterrey et l'US Open), dont elle avait à chaque fois été éliminée d'entrée.

Opérée à un genou en octobre 2020 puis victime du Covid-19 en janvier, celle qui compte à son palmarès 43 titres devait initialement faire son retour en mars à Miami, avant de devoir revoir ses plans. Lundi, après une bonne entame de match, où elle a mené 3-0 face à Hsieh, la Belge n'a pas réussi à tenir la cadence, peinant parfois dans les déplacements et multipliant les fautes directes dans le premier set (13). Dans la deuxième manche, la Belge, plus incisive malgré un jeu encore irrégulier, a réussi à recoller au score. Mais dans le troisième set, c'est finalement la Taïwanaise qui a su faire la différence au bon moment, Clijsters laissant filer plusieurs occasions de revenir, pour l'emporter après 2h20 de jeu. Au prochain tour, Hsieh, spécialiste du double mais qui avait atteint en simple les quarts de finale de l'Open d'Australie 2021, sera opposée à la Tunisienne Ons Jabeur (16e mondiale).

