Kim Clijsters n'est pas du genre à jeter l'éponge facilement. Plus d'un an après sa dernière apparition en compétition officielle au 1er tour de l'US Open 2020 (défaite contre Ekaterina Alexandrova au 1er tour 3-6, 7-5, 6-1), la Belge va reprendre la raquette sur le circuit féminin. Elle a annoncé jeudi sur les réseaux sociaux qu'elle acceptait une wild-card pour jouer le tournoi WTA 500 de Chicago dans un peu plus de deux semaines (27 septembre-3 octobre). Malgré les blessures et la pandémie de coronavirus, elle n'a donc pas renoncé à sa passion.

Fin 2019, Clijsters avait fait sensation en annonçant son grand retour sur le circuit plus de sept ans après sa retraite sportive lors de l'US Open 2012. Mais freinée par les blessures, elle n'a pu depuis disputer que trois matches sur le circuit pour trois défaites (honorables certes) contre Garbine Muguruza à Dubaï (6-2, 7-6), Johanna Konta à Monterrey (6-3, 7-5) et donc Alexandrova à Flushing Meadows, respectivement en février, mars et septembre 2020.

WTA Chicago 14e finale pour Cornet, qui défiera Svitolina pour le titre 28/08/2021 À 04:39

Un come-back jusqu'ici contrarié par les pépins physiques

Après avoir arrêté sa saison 2020, elle avait renoncé à l'Open d'Australie 2021 en raison des contraintes liées à la pandémie. Puis, Clijsters avait contracté le coronavirus, ce qui avait encore différé sa reprise.

Régulièrement gênée par ailleurs par des problèmes physiques (abdominaux notamment) et opérée au genou, la joueuse de 38 ans a toutefois participé à un match-exhibition en juillet dernier face à Sloane Stephens (perdu 6-4, 6-4) avant d'estimer que l'US Open arrivait trop tôt. Cette fois, elle semble donc prête à remettre le couvert.

WTA Chicago Cornet qualifiée pour les demi-finales à Chicago, Mladenovic balayée 26/08/2021 À 21:58