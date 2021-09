Alizée Cornet et Caroline Garcia ont toutes deux été sorties dès le premier tour du tournoi WTA 500 de Chicago lundi, respectivement par l'Ukrainienne Dayana Yastremska (7-5, 6-1) et la Japonaise Mai Hontama (6-3, 6-0). Il n'y a donc déjà plus de Françaises sur les courts en dur de l'Illinois après cette double élimination.

Finaliste du tournoi WTA 250 de Chicago, organisé au même endroit en août, Alizé Cornet (65e au classement WTA) s'est inclinée en 1h36, en laissant filer le second set alors que Yastremska (72e) a remporté douze des quatorze derniers points du match. Il s'agit de la deuxième victoire de la jeune Ukrainienne de 21 ans, depuis son retour sur le circuit en août. Elle avait été suspendue en janvier à la suite d'un contrôle positif à la mestérolone, un stéroïde anabolisant, avant qu'un tribunal indépendant ne lève sa suspension. Au deuxième tour, Dayana Yastremska affrontera Elise Mertens, tête de série n°7.

Caroline Garcia s'est elle inclinée lourdemment face à la 200e mondiale (et sortie des qualifications), en seulement 1h13. La Française de 27 ans, 59e à la WTA, a multiplié les fautes directes et les doubles fautes au service à l'image du dernier point du match. Souffrant du genou, elle avait fait appel à l'assistance médicale au second set, sans que cela ne change la physionomie de la rencontre.

La Parisienne, qui avait déjà chuté d'entrée la semaine dernière à Ostrava, continue de courir après le niveau qui avait fait d'elle une n°4 mondiale, il y a trois ans. Au prochain tour, Hontama sera opposé soit à l'Américaine Madison Brengle (87e) soit à l'Estonienne Anett Kontaveit (23e), titrée dimanche à Ostrava.

