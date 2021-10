A Chicago, Garbine Muguruza s'offre son deuxième trophée de l'année en dominant la Tunisienne Ons Jabeur en trois sets (3-6, 6-3, 6-0) et 1h44 de jeu. La tête de série numéro 2 s'était qualifiée pour la finale à la suite du forfait sur blessure de la Tchèque Marketa Vondrousova, médaillée d'argent aux Jeux Olympiques de Tokyo. La victoire de Muguruza, ex-numéro 1 mondiale, lui permet de se rapprocher d'une qualification pour les finales WTA. En attendant, elle remporte à Chicago le 9e titre de sa carrière.

Muguruza en mode diesel

Si les deux premières manches ont été assez équilibrées entre les deux droitières de 27 ans, Ons Jabeur s'est montrée plus entreprenante lors de la première manche, qu'elle a remportée en 32 minutes après avoir pris le service de Muguruza à 3-1 et concrétisé dès sa première balle de set. Mais lors de la deuxième manche, la 16e joueuse mondiale a marqué le pas, concédant plus facilement son service, même si elle est parvenue à sauver quatre balles de set, et de double-break à 5-3, mais sans réussir à vraiment inverser la vapeur.

La pluie s'est alors invitée juste avant le début du 3e set, interrompant le match quelques minutes. Le soleil revenu, l'embellie s'est confirmée pour Muguruza alors que Jabeur multipliait les fautes directes, et l'Espagnole enchainait 6 jeux consécutifs en 32 minutes. Muguruza mène dorénavant 2 à 1 dans leurs face à face : la Tunisienne avait battu l'Espagnole au 3e tour à Wimbledon mais Muguruza avait triomphé de Jabeur l'an dernier à Hobart (Australie).

