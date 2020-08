Et si Naomi Osaka remportait finalement le tournoi délocalisé de Cincinnati ? La Japonaise, qui s’était retirée de la compétition mercredi dans un acte militant contre les violences policières et le racisme aux Etats-Unis, jouera bien la demi-finale pour laquelle elle s’était qualifiée contre Elise Mertens. En accord avec la direction du tournoi, la WTA et l’USTA (Fédération américaine de tennis) qui lui avaient emboîté le pas en suspendant la compétition jeudi, elle a estimé que la symbolique de cette journée sans tennis était plus puissante que son seul forfait.

Osaka a ainsi envoyé un communiqué, relayé par la presse anglo-saxonne jeudi, pour expliquer sa décision. "Comme vous le savez, je me suis retirée du tournoi hier en signe de protestation contre l’injustice raciale et les violences policières. J’étais (et je suis) prête laisser la victoire à mon adversaire. Cependant après mon annonce et une longue discussion avec la WTA et l’USTA, j’ai accepté de jouer vendredi à leur requête. Ils ont proposé de reporter tous les matches jusqu’à vendredi et à mon avis, cela donne plus de poids au mouvement. Je veux remercier la WTA et le tournoi pour leur soutien", peut-on y lire.