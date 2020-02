Elle n'aura pas droit à un tour de chauffe. Pour son deuxième come-back - elle avait quitté une première fois le circuit entre 2007 et 2009 pour fonder une famille -, Kim Clijsters se mesurera d'entrée à une membre du top 10 la semaine prochaine à Dubaï (17-22 février). La Belge de 36 ans, qui a reçu une invitation du tournoi, affrontera ainsi dès le premier tour la Néerlandaise Kiki Bertens, numéro 8 mondiale. La mission s'annonce difficile, pour ne pas dire impossible, pour celle qui n'a plus joué au haut niveau depuis plus de sept ans.

Bertens, d'ailleurs, est plutôt en forme en ce moment puisqu'elle jouera dimanche la finale du tournoi de Saint-Pétersbourg contre Elena Rybakina, avant d'enchaîner aux Emirats Arabes Unis. Quatre fois titrée en Grand Chelem (US Open 2005, 2009 et 2010, Open d'Australie 2011), Kim Clijsters aura donc l'occasion de mesurer le chemin qui lui reste encore à parcourir pour éventuellement retrouver les sommets.