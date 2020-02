Pour le grand retour de Kim Clijsters, la logique a finalement été respectée. Opposée à Garbine Muguruza, la joueuse de 36 ans, qui n'avait plus joué de match professionnel depuis sept ans et demi, a été battue eu deux sets (6-2, 7-6) ce lundi au premier tour du tournoi de Dubaï. La Belge a en effet hérité de l'une des favorites du tournoi, finaliste des derniers internationaux d'Australie mais aussi vainqueure de Roland-Garros 2016 et Wimbledon 2017.

Même si Kim Clijsters, huit grands chelems à son actif, n'a pas perdu sa lourde frappe de balle, elle devra à l'avenir lâcher moins de points sur sa mise en jeu. Face à Garbine Muguruza, elle a effectué dix doubles fautes. C'est trop pour pouvoir espérer un succès face à une joueuse de ce standing.

Clijsters élève son niveau de jeu au deuxième set

Bousculée dans le premier set, la Belge a largement haussé son niveau de jeu dans la deuxième manche. Elle a même servi pour le gain du set à 5-4 mais Garbine Muguruza a su revenir au bon moment. Pour pouvoir espérer l'emporter, la double-vainqueure à Roland-Garros (2001 et 2003) aurait dû avoir un pourcentage plus élevé de points gagnés sur sa première balle (55,3%). Elle a en effet été trop souvent mise en difficulté sur son service comme le prouvent les quinze balles de break qu'elle a dû sauver. Pour finalement concéder quatre fois son jeu de service.

Kim Clijsters a perdu trop de points sur son service.Getty Images

De son côté, la seizième joueuse mondiale s'est montrée plus efficace sur sa mise en jeu : huit aces, 73,2% de points gagnés sur sa première balle et trois balles de break sauvées sur les cinq qu'elle a concédées. L'Espagnole a aussi mieux négocié les points importants. Comme lors de ce tie-break remporté dans le deuxième set (8-6). Un jeu décisif où la Belge a fait plus que de la figuration. Cette fin de rencontre de haut niveau laisse de bons espoirs pour la suite de la saison de Kim Clijsters.