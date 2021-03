C'est indubitablement l'une des joueuses les plus en vue de ce début de saison. Tout près de faire tomber Naomi Osaka à l'Open d'Australie, Garbine Muguruza va déjà disputer sa troisième finale de la saison à Dubaï. L'Espagnole a solidement mâitrisé en deux manches (6-4, 7-6) Elise Mertens, même s'il lui a fallu 7 balles de match et 2h07 pour arriver à ses fins. Battue lors de ses deux premiers essais à Melbourne (Yarra Valley Classic) par Ashleigh Barty et la semaine dernière à Doha contre Petra Kvitova, elle espère pouvoir étoffer son palmarès d'un 8e titre et le 1er en 2021 samedi.

"Il m'a fallu plusieurs balles de match pour conclure. C'est une joueuse très talentueuse, elle retourne toujours une balle supplémentaire", a déclaré l'Espagnole de 27 ans, qui compte deux Grands Chelems à son actif. "Je suis juste contente d'avoir pu conclure en deux sets."

WTA Dubai A côté de son sujet, Garcia ne verra pas les quarts 10/03/2021 À 12:18

L'élève de Conchita Martinez partira grande favorite samedi de son duel face à Barbora Krejcikova, 63e joueuse mondiale, tombeuse de la Suissesse Jil Teichmann dans l'autre demi-finale (7-5, 6-2) en 1h43 de jeu. C'est d'ailleurs la première finale de ce niveau (WTA 1000) atteinte par la Tchèque, elle qui n'a connu ce stade de la compétition sur le circuit WTA qu'une fois à Nürnberg en 2017. Mais elle est en grande confiance puisqu'elle n'a pas perdu un set de la semaine.

WTA Dubai Pliskova au plus bas, Sabalenka expéditive 10/03/2021 À 11:25