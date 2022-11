WTA Finals

Le contexte

A la mi-saison, qui aurait pu prédire un tel destin ? Sûrement pas Caroline Garcia elle-même. Tenue à l'écart des courts pendant deux mois (de mars à mai) à cause d'une blessure au pied gauche (aponévrose plantaire), éliminée dès le 2e tour de Roland-Garros, son tournoi de reprise, elle pointait au 75e rang mondial le 6 juin dernier. Le Masters était donc très loin, mais un été a suffi à la Lyonnaise pour donner un second souffle à sa carrière. De son titre sur le gazon allemand de Bad Homburg à sa première demi-finale en Grand Chelem à l'US Open en passant par son sacre lors du WTA 1000 de Cincinnati, elle a compilé 31 victoires en 36 matches, plus que tout autre joueuse.

Replacée dans le Top 10 mondial à la sortie de Flushing Meadows pour la première fois depuis quatre ans et 5e à la Race, l'objectif de fin de saison devenait clair : participer au Masters féminin cinq ans après l'avoir découvert. La tension est alors revenue titiller son bras droit, mais malgré trois défaites en quatre matches, sa marge sur ses concurrentes directes a été suffisante pour qu'elle soit au rendez-vous. Et depuis le début de la compétition au Texas, en dépit d'une séparation mystérieuse avec le coach de son renouveau Bertrand Perret, Garcia a renoué avec son état d'esprit positif et ses intentions offensives qui ont si souvent porté leurs fruits depuis quelques mois.

Certes, elle s'est qualifiée in extremis pour les demi-finales, au prix d'un dernier match de poules à suspense contre Daria Kasatkina. Mais la Française s'est engagée à fond, même face à Iga Swiatek pour son deuxième match de groupe, la Polonaise étant intouchable ce jour-là. Déjà dans le dernier carré il y a cinq ans, elle découvrira donc cette fois la finale car en demie, elle a littéralement éparpillé Maria Sakkari, ne laissant pas la Grecque respirer un seul instant.

Des retrouvailles face à Swiatek, incontestable et incontestée numéro 1 mondiale, semblaient programmées, mais Aryna Sabalenka en a décidé autrement. Monstre de puissance, elle a su exploiter la baisse de régime de la Polonaise qui a confessé son épuisement après une saison exceptionnelle marquée par 8 titres dont 2 en Grand Chelem (Roland-Garros et US Open). Demi-finaliste aussi à l'US Open et empêchée de jouer à Wimbledon en raison de sa nationalité, la Biélorusse n'a pas gagné de titre cette année mais s'est montrée assez régulière pour faire partie du casting final. C'est surtout une joueuse de (gros) coups. Sur le papier, l'affiche s'annonce donc bien équilibrée et indécise.

Face-à-face

C'est l'égalité parfaite entre les deux joueuses, qui comptent deux victoires chacune dans leurs duels précédents sur le circuit.

Elles se sont toujours affrontées sur dur, Aryna Sabalenka avait gagné les deux premières rencontres à Cincinnati (6-4, 3-6, 7-5) et Pékin (5-7, 7-6, 6-0) en 2018, ce qui commence à dater.

Caroline Garcia a donc plutôt le vent en poupe puisqu'elle s'est imposée lors des deux suivantes à Zhuhaï (6-4, 6-4) toujours il y a quatre ans, mais surtout en demi-finale de Cincinnati (6-2, 4-6, 6-1) voici trois mois seulement.

Leur parcours

Caroline Garcia

1er match de poule : bat Cori Gauff [E-U/N.4] 6-4, 6-3

2e match de poule : est battue par Iga Swiatek [POL/N.1] 6-3, 6-2

3e match de poule : bat Daria Kasatkina [RUS/N.8] 4-6, 6-1, 7-6(5)

1/2 finale : bat Maria Sakkari [GRE/N.5] 6-3, 6-2

Aryna Sabalenka

1er match de poule : bat Ons Jabeur [TUN/N.2] 3-6, 7-6(5), 7-5

2e match de poule : est battue par Maria Sakkari [GRE/N.5] 6-2, 6-4

3e match de poule : bat Jessica Pegula [E-U/N.3] 6-3, 7-5

1/2 finale : bat Iga Swiatek [POL/N.1] 6-2, 2-6, 6-1

Elles ont dit

Caroline Garcia : "J'ai cinq ans de plus que la dernière fois, et peut-être que ces cinq années m'ont rendu plus sage. J'essaie d'apprendre de tout, j'ai eu des blessures difficiles ces deux dernières années. J'ai une grande équipe derrière moi, qui me soutient, qui a été positive quand je ne l'étais pas. C'est une grande année, beaucoup de bonnes choses sont arrivées et je ne pensais pas que ce serait le cas."

Aryna Sabalenka : "Je pense qu'il y a eu assez de miracles cette année pour moi (elle considérait que sa présence au Masters en était un, NDLR), il est l'heure de travailler dur. Cette saison, je suis davantage devenue une guerrière. Je me battais contre moi-même, ce qui est un combat complètement différent, et j'en ai beaucoup appris. Contre Iga (Swiatek), j'étais vraiment calme sur le court. Je voulais la faire travailler et cet état d'esprit m'a permis de gagner."

Trois stats à avoir en tête

3. Caroline Garcia est la troisième Française à jouer une finale de Masters dans l'Histoire du tennis féminin, après Mary Pierce et Amélie Mauresmo. La dernière nommée est la seule Bleue à s'être adjugé le trophée en battant… Mary Pierce en finale. Celle-ci a aussi buté sur la dernière marche en 1997.

425. C'est le nombre de doubles fautes commises par Aryna Sabalenka cette saison (dont 27 dans ce Masters), soit 136 de plus que sa dauphine dans ce classement spécifique (et peu glorieux), Ekaterina Alexandrova. Elle a par ailleurs frappé 245 aces, ce qui la place 7e dans cette autre hiérarchie dominée par… Caroline Garcia et ses 383 aces en 2022. Cette différence de qualité de service pourrait être une des clés de cette finale.

4. C'est le classement auquel finira Caroline Garcia cette saison en cas de victoire. Elle égalerait ainsi la meilleure marque de sa carrière atteinte le 10 septembre 2018, avec la perspective de faire mieux début 2023 vu le faible nombre de points qu'elle aura à défendre. En attendant, elle est assurée de finir la saison dans le Top 5, ce qui n'était plus arrivé à une Française depuis 16 ans.

Notre avis

Si Iga Swiatek avait été présente au rendez-vous, elle aurait été de toute façon favorite, peu importe son adversaire en finale de ce Masters féminin. Mais ce n'est pas le cas, ce qui rend ce dernier match de l'année sur le circuit WTA d'autant plus ouvert. Titrée à trois reprises cette année alors qu'Aryna Sabalenka n'a pas décroché le moindre trophée, Caroline Garcia part cependant (peut-être) plus armée dans l'approche de ces rencontres si particulières.

Car il s'agira avant tout de bien gérer ses émotions : ni la Française ni la Biélorusse n'ont joué de finale de cette envergure dans le passé. Il faudra donc faire abstraction le plus possible du contexte pour pouvoir exprimer au mieux son tennis. C'est d'autant plus vrai pour ces deux joueuses adeptes de la prise de risque. Avec son jeu ultra-offensif, Garcia ne dispose pas d'une grande marge d'erreur et quand son plan A, qui constitue désormais une identité de jeu affirmée, ne fonctionne pas, il lui est difficile de s'en sortir, comme sa demi-finale de l'US Open contre Ons Jabeur l'avait montré.

Le constat est le même pour Sabalenka dont les moments de fébrilité peuvent prendre des proportions incontrôlables au service notamment, sous la forme de doubles fautes à répétition. Reste que le fait d'avoir battu Swiatek en demi-finale pourrait lui permettre d'aborder cette finale avec une confiance maximale. Difficile donc de donner un avantage net à l'une ou à l'autre même si Garcia, qui a battu la Biélorusse à Cincinnati il y a quelques mois, a une (petite) longueur d'avance.

Notre pronostic : Caroline Garcia en trois sets

