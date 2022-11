WTA Finals

Parfois, il faut aussi savoir soufflé et même quand on est n°1 mondiale. "Je ne vais pas mentir, j'ai attendu ce moment", a dit la Polonaise de 21 ans, après sa défaite contre la Bélarusse Aryna Sabalenka, qui marque la fin de sa campagne, par ailleurs couronnée de succès. "La semaine dernière, c'était assez difficile d'entrevoir la ligne d'arrivée, tout en devant rester complètement motivée et prête pour chaque match. D'un côté, je suis triste d'avoir perdu, mais de l'autre, du repos m'attend", a-t-elle ajouté.

"Cette saison a été si intense et je suis si fière de ce que j'ai accompli, d'avoir pu jouer aussi bien jusqu'à la fin. Mais voilà, je suis... heureuse que ce soit terminé", a-t-elle insisté. Sitôt la retraite de l'Australienne Ashleigh Barty dans la foulée de sa victoire à l'Open d'Australie fin janvier, Swiatek, révélée en 2020 par un premier sacre à Roland-Garros, a commencé à imposer sa domination sur le circuit.

Au printemps, elle a enchaîné 37 victoires d'affilée, qui lui ont permis de remporter les tournois de Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Rome et le Majeur parisien. Auxquels se sont ajoutés le Grand Chelem new-yorkais et une ultime épreuve à San Diego. Un parcours doré, qui fait d'elle la joueuse finissant l'année avec le plus grand nombre de points au classement WTA (11.085) depuis la saison 2013, au terme de laquelle Serena Williams en avait cumulé 13.260.

"C'est juste fou... J'en suis vraiment heureuse. C'est ce genre de choses qui va rester avec moi jusqu'à la fin de ma carrière et dont je peux être fière. Même si j'ai perdu aujourd'hui, je vais essayer de savourer tout ça", a-t-elle commenté. Mais le besoin de décompresser se fait vraiment sentir et Swiatek n'a pas caché qu'elle souhaite "passer huit jours à ne penser à rien et à ne rien faire".

Son programme ensuite? "Rentrer à la maison, répondre à quelques obligations commerciales type sponsoring. Puis lentement, il s'agira de reprendre le travail".

