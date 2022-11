Surprise à Fort Worth. Aryna Sabalenka, 7e mondiale, a battu la N.1 Iga Swiatek, pourtant favorite de l'épreuve, et s'est qualifiée pour la finale du Masters WTA, où l'attend lundi la Française Caroline Garcia (N.6), tombeuse de la Grecque Maria Sakkari (N.5). La Bélarusse de 24 ans, qui se laisse parfois submerger par le stress dans les grands matches, a fait déjouer les pronostics dimanche au coeur de la Dickies Arena, en s'imposant sans trembler (6-2, 2-6, 6-1).

Sa puissance de frappe a fini par faire rompre la Polonaise qui semblait elle n'avoir plus d'essence dans son réservoir, au bout d'une saison de rêve, marquée par huit titres dont deux Majeurs à Roland-Garros et à l'US Open, une série folle de 37 matches gagnés d'affilée au printemps, le tout traduisant une domination écrasante sur le circuit, depuis le départ à la retraite de l'Australienne Ashleigh Barty.

Swiatek dans un soir sans

A Fort Worth, Swiatek avait continué d'impressionner en balayant ses trois adversaires de groupe, dont Garcia en deux sets secs, au point qu'on ne voyait pas comment ce Masters pourrait lui échapper. Mais elle a été débordée par les coups de boutoirs de Sabalenka au premier set, qui profita notamment de sa fébrilité dans ce secteur - un festival de doubles-fautes a d'ailleurs traversé cette rencontre, 9 pour la Bélarusse contre 6 -.

La Polonaise de 21 ans, passablement énervée par sa mauvaise entame, qui l'a vue être breakée trois fois, a su se relancer dans la deuxième manche. Elle a même fait un cavalier seul, en occupant plus l'espace en contrant mieux aussi. Mais elle commettait encore trop de fautes directes et c'est cette irrégularité, miroir d'un soir sans, laissait de l'espoir à Sabalenka pour le dernier set. La Bélarusse n'a ainsi pas manqué l'occasion d'enfoncer le clou, en matraquant encore et encore, pour remporter un deuxième match dans leurs six confrontations. Comme Garcia, elle tentera d'ajouter un 11e titre à son palmarès, qui serait sans conteste le plus beau.

