En cette fin d’année, Caroline Garcia vit un rêve éveillé. Après une saison terminée en boulet de canon avec notamment un titre à Cincinnati et une demi-finale à l’US Open, qui lui avait permis de s’ouvrir en grand les portes des WTA Finals, la Lyonnaise s’est qualifiée samedi dans le dernier carré du dernier tournoi de l’année. En battant, au terme d’un match serré , la Russe Daria Kasatkina (4-6, 6-1, 7-6 (7/5)), la Française était tout simplement soulagée et heureuse de poursuivre sa route à Fort Worth.

"C'est une grande réussite. J'étais déjà très fière d'être dans le top 8. Ca démontre encore un peu plus que cette année était définitivement bonne. Je suis partie de loin. Ca me conforte aussi dans mon style de jeu et le fait que je doive continuer dans cette voie et à me battre" a expliqué la Lyonnaise à l’issue de son dernier match de poule.

Même si parfois j’ai cédé à la frustration, globalement je suis restée positive et claire sur mes intentions, se satisfaisait-elle après son match. Je pense que c’est ce qu’il fallait faire. Ce n’a pas été toujours propre mais la volonté à payé." Celle qui s’est récemment séparée de son entraineur a eu les nerfs solides face à Kasatkina. Devant au score dans le premier set, qu’elle a finalement perdu, puis avec la possibilité de prendre les commandes du match dans la troisième manche en ratant six balles de break, Caro Garcia n’a pas craqué et a su rester concentrée. ", se satisfaisait-elle après son match.

"Garcia a fait preuve de beaucoup d'abnégation pour retrouver son niveau"

Le dernier set était juste une bataille

Une volonté qui depuis l’été semble porter la Lyonnaise sur les courts. Sereine et sure de son jeu peu importe l’adversité de l’autre côté du filet, Caroline Garcia profite de cette période. Ce samedi, même lors des moments chauds de son match face à Daria Kasatkina, quand rien ne semblait tourner dans le sens de la Française, "Flying Caro" n’a pas dévié de son objectif.

"A un moment, j'ai paniqué parce que j'avais l'impression que je n'allais pas tenir ce rythme. Alors je me suis enflammée toute seule, j'ai commencé à en mettre plus dans mes frappes et à bouger de moins en moins. Ca n'a pas fait un très bon mix... Du coup ça me frustrait d'autant plus. Je savais que j'avais les clés dans ce match, en menant les échanges, mais j'ai voulu en faire un peu trop. Et en plus il y avait le stress lié à l'enjeu de la qualification. Mais j'ai réussi à redevenir plus calme et à faire un tennis plus contrôlé. Le deuxième set était vraiment très bon. Et le dernier était juste une bataille."

Elle peut égaler son meilleur classement en carrière

Ça va être un gros match face à Sakkari. C'est une joueuse très différente de celle que j'ai affrontée aujourd'hui, très puissante, qui se déplace très bien. Ça va être un gros défi", a conclu la Française dans des propos rapportés par Une bataille remportée à la régulière par la Rhodanienne qui poursuit donc sa route au Texas. Et qui ne se prive pas de rêver encore plus loin. "", a conclu la Française dans des propos rapportés par L’Equipe

Pour sa deuxième participation aux WTA Finals, Garcia veut mieux faire qu’en 2017 quand elle s’était arrêtée aux portes de la finale. Mais face à Maria Sakkari et avec moins d’une journée pour récupérer de ces 2h27 d’effort, la mission de la Lyonnaise s’annonce une nouvelle fois compliquée. Quoiqu’il arrive ce dimanche, Caro Garcia terminera son année 2022 à la 6e place mondiale. Elle peut même viser le Top 4 si elle va au bout du tournoi. Et ainsi égaliser son meilleur classement qu’elle avait obtenu en 2018. La cerise sur un gâteau déjà bien garni.

Avec AFP

