WTA Indian Wells : Halep éliminée par Vondrousova (6-2, 3-6, 6-2) en 1/8e de finale

La jeunesse a le vent en poupe dans le désert californien. Quelques heures après la Canadienne Bianca Andreescu et ses 18 ans, c’est Marketa Vondrousova (et ses 19 printemps) qui a validé sa qualification pour les quarts de finale à Indian Wells mardi. Et pas contre n’importe qui. La jeune Tchèque a ainsi pris le meilleur en trois sets (6-2, 3-6, 6-2) et 1h39 de jeu sur Simona Halep, numéro 2 mondiale. Il n’y aura donc pas de rendez-vous au sommet entre la Roumaine et Naomi Osaka en finale.

Il n’y a pas que chez les hommes que les teenagers bousculent la hiérarchie. A moins de 20 ans, Marketa Vondrousova a réalisé une superbe performance en sortant du tournoi californien la numéro 2 mondiale Simona Halep, s’offrant ainsi son premier succès sur une des dix meilleures joueuses du monde. Et la Tchèque a eu du mérite, tant son adversaire ne lui a pas rendu la tâche facile.

Très dominatrice dans le premier set, Vondrousova a dû faire face aux qualités de battante de Halep qui a su renverser la dynamique du match dans la deuxième manche. Mais la jeune 61e joueuse mondiale n’a pas rendu les armes par la suite, au contraire. S’arrachant en défense au terme de longs échanges, elle a finalement repris le contrôle de la partie pour réaliser l’exploit. En quarts de finale, elle affrontera soit Elina Svitolina, soit Ashleigh Barty.