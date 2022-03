La Polonaise Iga Swiatek, 4e mondiale, qui a battu Simona Halep (26e) s'est qualifiée pour la finale du WTA 1000 d'Indian Wells, où elle affrontera la Grecque Maria Sakkari (6e), qui a remporté son duel de cogneuses face à Paula Badosa (7e), vendredi. Swiatek a écarté Halep 7-6 (8/6), 6-4.

Joueuse la mieux classée du tableau féminin, elle a fait respecter la logique du classement, même si sa victoire n'a pas tenu à grand chose, car son adversaire à eu deux balles de premier set dans le tie break, qu'elle n'a pas su convertir. Le bras de fer a continué dans la seconde manche, la Polonaise, lauréate de Roland-Garros en 2020, parvenant à effacer un double break pour prendre une troisième fois le service de sa rivale et s'imposer au forceps en 1h50.

Sakkari a davantage lutté

De son côté, Sakkari a eu besoin de trois manches pour venir à bout de la tenante du titre 6-2, 4-6, 6-1. La rencontre d'abord tourné à son avantage, même si elle a cédé son engagement d'entrée. Elle a remporté les quatre jeux suivants en breakant deux fois. Profitant d'une fébrilité au service de l'Espagnole (quatre doubles fautes dans cette manche, sept au total), elle a encore pris breaké pour clore le set.

Badosa s'est bien ressaisie pour remporter le deuxième set, en lâchant plus ses coups, mais n'a pas su tenir la cadence ensuite, Sakkari reprenant le dessus avec un regain de puissance dans ses frappes et plus d'agressivité.

La tendance pour Sakkari, la dynamique pour Swiatek

La Grecque de 26 ans, en quête d'un deuxième titre sur le circuit, après le tournoi de Rabat en 2019 sur terre battue, va disputer sa première finale d'un WTA 1000. Elle peut nourrir quelque espoir, car elle mène 3-1 dans ses confrontations avec Swiatek. Même si celle-ci a remporté la dernière, en demi-finale à Doha cette année.

