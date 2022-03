Le dernier carré prend forme dans le tableau féminin à Indian Wells. Après les qualifications d'Iga Swiatek et Simona Halep mercredi, Maria Sakkari y a validé aussi sa place jeudi de manière convaincante. Bien que malmenée en tout début de partie, la numéro 6 mondiale a pris progressivement la mesure d'Elena Rybakina, tête de série 17 du tournoi, en deux manches (7-5, 6-4) et un peu plus d'une heure et demie de jeu (1h38 précisément), en quart de finale. Pour se frayer un chemin en finale, elle devra affronter soit la tenante du titre Paula Badosa, soit Veronika Kudermetova.

Sa régularité au plus haut niveau ne se dément plus. Maria Sakkari va jouer sa troisième demi-finale d'affilée sur le circuit WTA après Saint-Pétersbourg (finale) et Doha (demie). La Grecque ne s'est pas baladée jeudi mais elle a encore montré à quel point son intensité à l'échange était difficile à soutenir pour ses adversaires. Pourtant, Elena Rybakina avait réalisé le meilleur départ, menant rapidement 4 jeux à 1, avant de voir peu à peu la dynamique s'inverser.

Très difficile à déborder, Sakkari a débreaké sur une double faute adverse (4-3) et a pris dès lors l'ascendant psychologique. Elle a su maîtriser la puissance de sa rivale, sa longueur de balle étouffant Rybakina. De 1-4 à 7-5, 3-1, la Grecque a ainsi gagné 9 jeux sur 11, pour prendre la maîtrise totale de la partie. Elle s'est aussi montrée la plus solide nerveusement quand elle a dû écarter quatre balles de break sur son premier jeu de service du second set, avant d'enfoncer le clou en s'emparant de l'engagement adverse. Rybakina a manqué de révolte de son côté et a payé un pourcentage de premières balles trop faible (50 %) pour espérer mieux.

