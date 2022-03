La N.1 mondiale Ashleigh Barty, lauréate de l'Open d'Australie fin janvier, a annoncé jeudi son forfait pour les tournois WTA 1000 d'Indian Wells et de Miami ce mois-ci, plaidant un manque de récupération physique après les efforts fournis lors du Grand Chelem. "Malheureusement, mon corps n'a pas récupéré comme je l'espérais après l'Open d'Australie et je n'ai pas été en mesure de me préparer correctement pour Indian Wells et Miami", a-t-elle dit dans un communiqué.

"Je ne pense pas avoir atteint le niveau nécessaire pour remporter ces tournois et j'ai donc décidé de me retirer de ces deux tableaux. J'adore ces compétitions et je suis triste de ne pas y participer, mais je dois me concentrer sur la remise en forme de mon corps", a-t-elle encore argué.

Retour à la Billie Jean King Cup

L'Australienne de 25 ans, pour sa neuvième participation, a été sacrée reine à Melbourne le 29 janvier, en battant en finale l'Américaine Danielle Collins (N.11), remportant "à domicile" son troisième Majeur après Roland-Garros en 2019 et Wimbledon en 2021. Son absence à Indian Wells (9-20 mars) et celle de Collins (blessée) vont profiter à la Française Océane Dodin et à la Hongroise Anna Bondar, qui intègreront le tableau principal.

Barty, qui a une avance confortable en tête du classement WTA, va en revanche perdre des points avec son forfait de Miami (23 mars-3 avril), où elle s'est imposée en 2021. Elle a programmé son retour sur les courts mi-avril. "Mon objectif est de représenter l'Australie lors de la prochaine Billie Jean King Cup (11-13 avril). Après avoir manqué cette épreuve l'année dernière, je suis impatiente de porter à nouveau le vert et l'or", a-t-elle conclu.

