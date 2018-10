WTA - Linz : Ekaterina Alexandrova rejoint Giorgi en finale en s'imposant 0-6, 6-4, 6-0

La Russe Ekaterina Alexandrova, 119e joueuse mondiale, s'est qualifiée pour la finale du tournoi WTA de Linz, en battant samedi l'Allemande Andrea Petkovic (82e) 0-6, 6-4, 6-0. Elle affrontera dimanche l'Italienne Camila Giorgi (32e) pour le titre.

Issue des qualifications, Alexandrova a su trouver les ressources pour renverser une situation mal engagée après son début de match raté. La Russe de 23 ans a réussi à prendre le dessus dans un second set disputé avant de s'envoler dans le troisième pour remporter la demi-finale en 1 heure et 49 minutes de jeu. Elle aura l'occasion de remporter un second titre sur le circuit WTA après celui décroché en 2016 à Limoges face à Caroline Garcia.