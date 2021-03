Kristina Mladenovic n'a pas pu tenir la distance. Malgré une belle réaction pour arracher le tie-break de la deuxième manche, la Française a baissé pavillon contre l'Espagnole Paula Badosa en trois sets (7-5, 6-7, 6-2) et 2h36 de jeu. Cette défaite confirme ses difficultés à enchaîner les bons résultats en ce début de saison 2021 : si elle a atteint le 3e tour de l'Open d'Australie en février, elle a été éliminée dès son entrée en lice à trois reprises (Abou Dhabi, Melbourne, Adelaïde)

Menée 3-1 dans la première manche, la Française a réussi prendre le dessus 4-3 pour perdre finalement 7-5. Dans le deuxième set, Mladenovic menait encore 4-2 avant de se faire reprendre. Elle a ensuite sauvé trois balles de match à 5-6 pour Badosa avant de s'imposer au jeu décisif 7-6 (7/5) puis de prendre l'avantage au début de la dernière manche (2-0). Mais Paula Badosa ne s'est pas désunie. Après avoir bien résisté, elle a enchaîné six jeux pour enlever la qualification dans le dernier carré. Badosa, 23 ans, affrontera en demi-finale la surprenante Danoise Clara Tauson (139e mondiale), issue des qualifications et tombeuse de l'Italienne Camila Giorgi (6-3, 6-1).

"Il y a eu un très bon niveau de tennis aujourd'hui. J'ai retrouvé mon service, comme en début de saison. A 0-2 dans le dernier set, j'ai réussi à rejouer mon meilleur jeu face à une adversaire qui a également très bien joué", s'est réjouie l'Espagnole qui jouera sa première demi-finale sur le circuit WTA. "Le niveau était assez relevé avec une grosse intensité des deux côtés. Nous avons eu toutes les deux des occasions mais je n'ai pas su les saisir et notamment une balle de break non convertie qui aurait pu me permettre de mener 3-0 dans le dernier set. Cela aurait changé la donne", a commenté de son côté Mladenovic.

