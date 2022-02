Que l'Open d'Australie semble désormais loin pour elle. Resplendissante de confiance aux antipodes où elle avait atteint son premier quart de finale en Grand Chelem voici quelques semaines, Alizé Cornet traverse désormais une phase beaucoup plus difficile. Malgré un départ canon lundi à Lyon, la Française, tête de série 4 de cet Open 6e Sens, a progressivement perdu le fil contre l'Espagnole Cristina Bucsa, modeste 139e mondiale issue des qualifications. La Niçoise a baissé pavillon en trois sets (1-6, 6-4, 6-1) et 2h09 de jeu dès le 1er tour, au cours d'une partie qui l'aura vu afficher les couleurs du drapeau ukrainien (visière jaune, chaussures et serre-poignet bleus).