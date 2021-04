Elle se faisait une joie de reprendre la compétition dans son pays et devant des milliers de spectateurs. Mais Garbiñe Muguruza ne sera finalement pas au rendez-vous du WTA 1000 de Madrid (29 avril-8 mai) dont le coup d'envoi a été donné ce jeudi. L'Espagnole, numéro 13 mondiale, n'est pas assez remise de sa blessure musculaire contractée à la cuisse gauche lors du tournoi de Charleston au début du mois et a donc dû déclarer forfait à la dernière minute, à son grand désarroi.

"C'est la plus douloureuse décision à prendre pour une joueuse ou un joueur. Nous avons travaillé dur pour que je récupère et que je me lance dans le tournoi dans la meilleure forme possible. Je suis venue une semaine en avance pour m'adapter parce que je voulais vraiment bien faire cette année à Madrid, à la maison et devant mon public. Mais la gêne (à la cuisse gauche, NDLR) est revenue et la dernière IRM a confirmé que je n'avait pas récupéré à 100 %. Les docteurs m'ont donc conseillé d'arrêter", a précisé Muguruza dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Un nouveau coup dur pour le tournoi après les forfaits de Serena et Andreescu

Si le WTA 1000 de Madrid peut se targuer de réunir la plupart des meilleures joueuses de la planète et notamment les trois premières au classement mondial Ashleigh Barty, Naomi Osaka et Simona Halep, ce n'est pas le premier coup dur enregistré par le tournoi. En plus de l'absence de Serena Williams qui devrait faire son retour à Rome, il y a quelques jours, Bianca Andreescu, testée positive au covid-19 à son arrivée en Espagne, avait dû se retirer de la liste des engagées et observer une période d'isolement et de quarantaine.

Si la Canadienne a indiqué ne ressentir aucun symptôme particulier, il faudra donc attendre, comme pour Muguruza, avant de la voir s'exprimer sur terre battue. A un mois du début de Roland-Garros, les deux joueuses ont encore le temps pour retrouver l'intégralité de leurs moyens physiques. Mais ces semaines de préparation manquante sur ocre pourraient leur coûter cher.

