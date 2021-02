A deux jours de l'Open d'Australie, les tournois de préparation ont été marqués samedi par la qualification de la N.1 mondiale Ashleigh Barty et de sa devancière sur le trône Garbine Muguruza pour la finale du Yarra Valley Classic. Mais la journée a aussi été assombrie par une cascade de forfaits chez les dames, dont ceux de la N.3 mondiale Naomi Osaka et de la double lauréate de l'Open d'Australie Victoria Azarenka.

C'est l'affiche des matches prévus dimanche à Melbourne: l'Australienne Ashleigh Barty, N.1 mondiale, défiera sur ses terres l'Espagnole Garbine Muguruza en finale du Yarra Valley Classic. Cette dernière, qui a trôné au faîte du classement féminin en 2017, a écrasé la Tchèque Marketa Vondrousova 6-1, 6-0. Barty, qui n'avait plus joué depuis plus d'un an en raison de la pandémie de Covid-19, s'est manifestement vite remise dans le bain et n'a pas beaucoup transpirée en demi-finale, bénéficiant du forfait de Serena Williams, touchée à une épaule.