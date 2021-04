Ashleigh Barty est venue. Elle a vu. Elle a vaincu. Et mis les points sur les "i". Pour son premier tournoi en dehors de l'Australie depuis plus d'un an et le début de la pandémie de Covid-19, la joueuse de 24 ans s'est imposée à Miami face à Bianca Andreescu , qui a fini par abandonner à la suite de douleurs au pied. Barty a ainsi répondu à certaines rivales qui ont, récemment, contesté le fait qu'elle reste N.1 mondiale. Sur le court. Et en dehors.