Après son bras de fer remporté la veille face à Victoria Azarenka, l'actuelle numéro 1 au classement WTA a cette fois livré une bataille encore plus féroce, pour finalement l'emporter (6-4, 6-7, 6-3). Son réalisme a primé lors de la première manche puisqu'elle a su prendre le service adverse sur sa seule opportunité pour mener 5-4, service à suivre, et conclure sur sa première balle de set. Auparavant, elle avait dû effacer trois balles de break contre elle.

Le second set fut encore plus âpre. Mise sous pression à quatre reprises sur son engagement, elle a à chaque fois réussi à repousser Sabalenka, pour parvenir au jeu décisif. Mais après avoir réussi un mini-break pour mener 3-1, son adversaire a sorti de grands coups pour renverser la situation et remporter la manche, sur une grosse faute directe de l'Australienne. Au 3e set, Ashleigh Barty n'a cependant pas fléchi, se procurant d'abord trois balles de break, toutes effacées à 3-2 à son avantage. Mais la joueuse biélorusse, souffrant visiblement de douleurs abdominales, a fini par craquer. Breakée à 5-3 elle s'est inclinée après 2h16 de match.

