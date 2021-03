Comme chez les messieurs, la tête de série numéro 3 du tableau féminin à Miami s'arrête là. Mais si Alexander Zverev a rendu les armes sur le court mercredi, Simona Halep n'en a même pas eu l'occasion samedi. A quelques heures de disputer son 3e tour face à Anastasija Sevastova, elle a été contrainte au forfait, trop gênée par une blessure à l'épaule droite qui l'avant déjà diminuée contre Caroline Garcia lors de son match précédent, même si elle avait fini par s'imposer. Sans jouer, son adversaire lettonne se qualifie dont pour les huitièmes de finale où elle retrouvera soit Ana Konjuh, soit Iga Swiatek.

"Je suis vraiment désolée de devoir me retirer du simple et du double à Miami, mais ma blessure ne me laisse pas jouer comme je l'aurais voulu. Je suis triste de ne pas pouvoir continuer et donner le meilleur de moi-même. L'année prochaine, j'espère être de retour en meilleure forme. Je veux aussi remercier l'organisation du tournoi et la WTA pour leurs efforts pour nous faire sentir le plus en sécurité possible", a notamment indiqué Halep dans un message sur les réseaux sociaux.

La Roumaine n'a pas précisé la durée de son éventuelle indisponibilité. Selon toute vraisemblance, elle devrait reprendre la compétition sur terre battue dans quelques semaines pour préparer Roland-Garros.

