Barty miraculée

Elle a connu entrée en lice plus tranquille. C'est le moins que l'on puisse dire. Ashleigh Barty a joué avec le feu jeudi au 2e tour à Miami face à la qualifiée slovaque Kristina Kucova, modeste 149e à la WTA. Pour son premier match hors d'Australie depuis plus d'un an, la numéro 1 mondiale et tenante du titre (elle avait gagné le tournoi en 2019 et l'édition 2020 a été annulée à cause du coronavirus) a dû sauver une balle de match mais a su avoir le dernier mot (6-3, 4-6, 7-5) après 2h27 de lutte et malgré 56 fautes directes. L'Aussie, qui a totalement perdu le fil après avoir gagné le premier set, a serré le jeu en fin de match alors qu'elle était menée 5-2 dans le dernier acte. Elle devra hausser son niveau pour passer l'obstacle Jelena Ostapenko au prochain tour.

Svitolina se fait peur

Si Elina Svitolina ne joue pas son meilleur tennis en ce moment, elle ne manque pas de caractère. L'Ukrainienne, tête de série numéro 5 du tournoi, sera bien au 3e tour du WTA 1000 de Miami, même si elle a dû s'employer pour y parvenir. Mal embarquée et touchée au poignet, elle a su inverser la tendance face à Shelby Rogers (3-6, 7-5, 6-3) en quasiment deux heures et demie de jeu (2h29 précisément). Elle est donc parvenue à éviter le piège tendue par l'Américaine, certes 52e mondiale mais qui compte 5 victoires contre des Top 20, un quart de finale à l'US Open et un huitième à l'Open d'Australie depuis la reprise du circuit en août. Svitolina retrouvera Ekaterina Alexandrova, qui n'a pas fait de quartier face à Nadia Podoroska (6-0, 6-4).

Swiatek déroule, Keys dévisse

Un peu plus tard dans la journée, Iga Swiatek n'a connu aucune difficulté pour son entrée en lice. Pourtant, il s'agissait d'un 2e tour potentiellement très délicat à aborder face à une joueuse en forme : Barbora Krejcikova. La Tchèque sortait ainsi d'une finale à Dubaï, mais elle n'a rien pu faire face à la tête de série numéro 15 qui s'est aisément imposée 6-4, 6-2 en un peu plus d'une heure (1h13 exactement). La Polonaise de 19 ans n'en finit pas de montrer qu'elle a passé un cap depuis son triomphe à Roland-Garros en octobre dernier.

Et au prochain tour, elle aura d'ailleurs l'occasion de le prouver face à une revenante de... 23 ans seulement. Il s'agit de la Croate Ana Konjuh qui tente un come-back après pas moins de quatre opérations au coude droit. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle évolue déjà à un très haut niveau : jeudi, elle a balayé Madison Keys, tête de série numéro 18, sur le même score que Swiatek face à Krejcikova (6-4, 6-2). C'est sa première victoire sur une membre du Top 20 depuis 2017.

Les autres résultats

B. Bencic bat Z. Diyas 6-2, 6-1

J. Konta bat M. Linette 6-4, 7-5

A. Kerber bat R. Zarazua 6-0, 6-0

J. Ostapenko bat K. Flipkens 6-2, 5-7, 6-3

