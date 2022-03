Ce n'est pas une période facile pour Elina Svitolina. Très touchée par la guerre dans son pays, l'Ukraine, attaquée par la Russie depuis le 24 février dernier, la native d'Odessa est également en difficulté sportivement depuis le début de la saison 2022. Après son élimination au 1er tour du tournoi WTA de Miami, la 20e mondiale au classement WTA a décidé de prendre une décision radicale : mettre sa saison sur pause.

Pas de BJK Cup, ni des premiers tournois sur terre

"Ces deux derniers mois ont été extrêmement difficiles pour moi, que ce soit mentalement ou physiquement. Depuis un moment, j'ai des soucis au dos. La douleur ne m'a pas permis de préparer au mieux les tournois. Malgré cela, ce qu'il se passe dans mon pays natal m'a donné de la force pour continuer et me battre. Mais mon corps ne peut plus supporter cela et je dois me reposer", a-t-elle précisé dans son message.

L'Ukrainienne va au minimum manquer les qualifications pour la phase finale de l'édition 2022 de la Billie Jean King Cup (l'ancienne Fed Cup). L'Ukraine doit se déplacer en Caroline du Nord pour affronter les Etats-Unis les 15 et 16 avril prochain. Svitolina a également précisé qu'elle manquerait certains tournois sur terre en Europe. "Je suis sûre que je vous reverrais rapidement. Merci pour votre soutien."

