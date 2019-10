Avec lui, Kristina Mladenovic est parvenue à redresser la barre d'une saison 2019 pourtant mal embarquée. Mais la Française a dû s'y résoudre : sa collaboration avec Sascha Bajin (qui était à ses côtés depuis six mois seulement) est terminée. L'Allemand a en effet décidé de ne plus entraîner la joueuse de 26 ans, qui a révélé cette information sur Twitter.

"Mon jeu est de nouveau sur le droit chemin"

"Je suis très déçue de la décision de Sascha de ne pas continuer notre collaboration pour la saison prochaine, a avoué la native de Saint-Pol-sur-Mer. J'ai aimé notre travail, nous avons eu de belles victoires et je sens que mon jeu est de nouveau sur le droit chemin. Je pense que l'on aurait pu accomplir encore plus de choses ensemble mais je ne peux pas changer son avis ni sa décision. De mon côté, je suis fière de ma saison et de mes progrès. Je vais continuer de travailler dur et construire sur cette dynamique pour être encore meilleure en 2020 !"

Demi-finaliste du tournoi de Moscou cette semaine après avoir notamment écarté Kiki Bertens (6-4, 2-6, 6-1), Mladenovic était 66e au classement WTA avant l'arrivée de Bajin. Lundi, elle s'installera au 39e rang. Une preuve concrète que l'influence de l'ancien sparring-partner de Serena Williams sur les performances de la Tricolore a été bénéfique.