Comme elle le dit elle-même, elle ne se souvient plus de ce que l’on ressent quand on perd. Bianca Andreescu s’est qualifiée mercredi pour les huitièmes de finale du tournoi de Pékin en Chine, enregistrant ainsi son 15e succès d’affilée sur le circuit après ses titres à Toronto et à l’US Open. La jeune Canadienne a dominé la Belge Elise Mertens, 23e joueuse mondiale, en deux sets (6-3, 7-6) et près de deux heures de jeu (1h55 de jeu). Elle retrouvera l’Américaine Jennifer Brady, tombeuse de sa compatriote Madison Keys (2-6, 6-4, 6-4), pour une place en quarts de finale.

Quelques semaines après sa victoire sur Mertens à Flushing Meadows, Bianca Andreescu a donc récidivé. Toujours en pleine confiance, la désormais 6e mondiale s’est montrée la plus solide dans les moments chauds. Après quatre breaks consécutifs entre les deux joueuses pour commencer le match, la Canadienne de 19 ans a été la première à tenir son service pour ensuite virer en tête. Menée 4-1 dans la seconde manche, elle a refait son retard, a écarté une balle de set à 5-4 contre elle, puis a conclu le match au tie-break, confirmant ainsi son emprise mentale sur son adversaire.

Un choc Barty-Kvitova à venir

La numéro 1 mondiale Ashleigh Barty est, quant à elle, déjà en quart de finale. Mais elle n’a pas eu la partie facile contre la Chinoise Saisai Zheng, 39e joueuse mondiale, un peu plus tard dans la journée. L’Australienne a ainsi eu besoin de trois sets (6-3, 6-7, 6-2) pour l’emporter après plus de deux heures et demie de combat. Et sa tâche devrait être encore plus ardue si elle veut rejoindre le dernier carré car Petra Kvitova lui fera face au prochain tour.

La Tchèque, 7e joueuse mondiale, s’est nettement imposée (6-3, 6-3) dans le choc de la journée qui l’opposait à la Suissesse Belinda Bencic, autre membre du top 10. Kvitova a plié l’affaire en à peine une heure et demie, grâce notamment à la qualité de sa première balle (82 % de points gagnés derrière, 13 aces et 6 doubles fautes).