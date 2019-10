Ashleigh Barty termine fort la saison. L’Australienne fait honneur à sa place de numéro 1 mondiale à Pékin. Après avoir dominé Petra Kvitova en quart de finale, elle a pris le meilleur sur une autre membre du top 10 dans le dernier carré samedi, Kiki Bertens. Mais la tâche n’a pas été facile pour elle puisqu’elle a triomphé in extremis au bout du jeu décisif du troisième set (6-3, 3-6, 7-6), après 2h19 de combat et avoir écarté une balle de match. Elle retrouvera soit Naomi Osaka, soit Caroline Wozniacki pour le titre.

Décidément, ce tournoi de Pékin regorge de matches de qualité. Après la formidable bataille entre Naomi Osaka et Bianca Andreescu vendredi, Ashleigh Barty et Kiki Bertens ont fait le spectacle dans la première demi-finale samedi. Après deux premiers sets partagés sur le même score, la manche décisive a fait l’objet d’une bataille féroce et d’échanges de haut niveau. Et mentalement, l’Australienne s’est montrée la plus forte puisqu’elle est revenue de 5-3 puis de 3-0 dans le tie-break, sauvant au passage une balle de match pour s’imposer finalement 9 points à 7 au bout du suspense.