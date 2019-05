Konta continue sa folle semaine et se qualifie pour la finale

Johanna Konta enchaîne les performances de haut vol. La Britannique, 42e joueuse mondiale, a créé la sensation en renversant la Néerlandaise Kiki Bertens, 4e à la WTA, samedi en demi-finale à Rome (5-7, 7-5, 6-2) en 2h49 de jeu. Elle jouera ainsi sa plus grande finale depuis son sacre en Premier Mandatory à Miami en 2017. Pour le titre, elle sera opposée à Karolina Pliskova.

Johanna Konta semble avoir eu un déclic en 2019 sur terre battue. Avant cette saison, elle n’avait jamais fait mieux qu’un quart de finale sur ocre en carrière. Et voilà qu’en quinze jours, elle aura joué deux finales. Après avoir sorti entre autres les Américaines Sloane Stephens et Venus Williams, elle a donc accroché à son tableau de chasse Kiki Bertens qui sortait pourtant d’un titre à Madrid. Et pour ce faire, elle a fait preuve d’un sacré caractère.

Pliskova, le dernier (gros) obstacle

Alors qu’elle servait pour le premier set à 5-4 en sa faveur, Konta a concédé trois jeux d’affilée. Menée une manche à rien, elle n’a rien lâché et en a été récompensée, égalisant sur le même score (5-7, 7-5). Dans le set décisif, elle s’est envolée, profitant des nombreuses doubles fautes adverses (9 en tout) et exploitant bien la seconde balle de Bertens (seulement 36 % de points gagnés derrière par la Néerlandaise) pour faire un double break fatal. Un dernier effort et la 42e joueuse mondiale (qui aura le statut de tête de série à Roland-Garros) remportera son premier titre en carrière sur terre battue.

Il faudra pour cela se débarrasser de la numéro 7 mondiale Karolina Pliskova. Quelques heures après la Britannique, la Tchèque a elle aussi validé son ticket pour ce dernier match dans la capitale italienne en dominant, en deux sets, la Grecque Maria Sakkari (6-4, 6-4). La tombeuse de Kristina Mladenovic en quarts de finale a tenu moins d'1h30 face à la tête de série numéro 4 du tournoi, qui partira probablement avec les faveurs des pronostics en finale. En sept affrontements avec Konta, depuis 2011, Pliskova mène 6-1. La tâche s'annonce complexe.