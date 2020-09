C’était un cadeau empoisonné pour Garbine Muguruza. Mais la tête de série numéro 9 du tournoi de Rome a réussi à se sortir du piège tendu par Cori Gauff qui lui a tout de même posé bien des problèmes. Ballotée et même malmenée en début de troisième set, l’Espagnole a fini par trouver la solution pour s’imposer en trois manches (7-6, 3-6, 6-3) et 2h28 de jeu. En huitième de finale, elle affrontera soit Irina-Camelia Begu, soit Johanna Konta.

Muguruza et Halep s'arrachent et restent en vie

Petit à petit, Garbine Muguruza retrouve de sa superbe. Surprise par Tsvetana Pironkova dès le 2e tour de l’US Open, la finaliste de l’Open d’Australie se fraie, l’air de rien, un chemin dans ce tournoi de Rome. Victorieuse d’entrée de Sloane Stephens, elle a dû se frotter jeudi à une autre Américaine, la prometteuse et accrocheuse Cori Gauff. Et si chacune a eu sa chance de l’emporter dans un match très accroché et aux multiples rebondissements, c’est finalement l’expérience qui a primé.

Muguruza pensait certainement avoir fait le plus dur en remportant le tie-break du premier set, non sans avoir repris un service de retard plus tôt dans la manche. Mais Cori Gauff ne s’avoue jamais vaincue. En arrondissant les trajectoires et en changeant le rythme, elle s’est détachée dans la deuxième manche avant de la remporter sur le service adverse (7-6, 3-6). Le vent en poupe, l’Américaine de 16 ans, déjà 53e joueuse mondiale, a même fait le break d’entrée de dernier acte (7-6, 3-6, 0-2), ses changements de rythme perturbant son adversaire.