A 17 ans seulement, elle est déjà l'un des facteurs X du circuit féminin. Et elle l'a encore prouvé jeudi. Cori Gauff a fait tomber la Biélarusse Aryna Sabalenka (4e mondiale), victorieuse à Madrid la semaine dernière, en huitièmes de finale du tournoi de Rome en deux manches (7-5, 6-3) et 1h29 de jeu. La jeune Américaine atteint ainsi déjà son quatrième quart de finale de la saison où elle affrontera l'autre finaliste à Madrid et numéro 1 mondiale Ashleigh Barty. L'Australienne a, elle, sereinement dominé Veronika Kudermetova (6-3, 6-3) qui avait battu Caroline Garcia la veille.

Coco Gauff continue de brûler les étapes avec cette qualification en quarts de finale à Rome, après avoir notamment atteint les demi-finales à Adelaide en février et les quarts à Dubaï en mars. Le tableau féminin continue de perdre ses favorites avec déjà six des dix premières joueuses sorties, après les éliminations mercredi au 2e tour de Naomi Osaka (2e), Simona Halep (3e, abandon), Sofia Kenin (5e), Serena Williams (8e) et Petra Kvitova (10e).

