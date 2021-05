Mauvaise nouvelle pour Simona Halep à trois semaines du début de Roland-Garros. La Roumaine a dû abandonner mercredi lors du 2e tour du tournoi de Rome à cause d'une blessure au mollet gauche. La N.3 mondiale menait au score (6-1, 3-3) face à Angelique Kerber (26e) quand elle a ressenti une douleur. Elle a regagné sa chaise en boitant bas, soutenue par des membres de l'organisation et en s'appuyant sur sa raquette.

Des premiers soins lui ont été prodigués sur le court avant que la tenante du titre ne soit évacuée au centre médicale, en larmes. Cette blessure tombe mal pour elle avant les Internationaux de France (30 mai-13 juin), un tournoi où elle a souvent brillé. Simona Halep y a remporté l'une de ses des deux victoires en Grand chelem, en 2018, et y a disputé trois finales.

Une "déchirure" et une IRM pour plus de détails

"Malheureusement, une échographie a révélé que j'avais une déchirure au mollet gauche", a tweeté Halep en début de soirée. "Je passerai une IRM demain (jeudi) pour plus de détails" a-t-elle ajouté, précisant qu'elle ne pouvait pas encore donner une estimation quant au temps de récupération qui lui sera nécessaire. Mais elle promet déjà : "Je ferai tout mon possible pour soigner cette blessure et revenir le plus tôt possible."

