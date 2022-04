Elles représentent toutes deux l'avenir du tennis féminin. Comme des ouragans, Iga Swiatek et Emma Raducanu ont surgi aux yeux du monde entier, renversant tout sur leur passage lors de deux tournois majeurs. Sacrée à 19 ans lors de l'édition 2020 de Roland-Garros, la Polonaise n'avait pas laissé le moindre set à la concurrence. Un an plus tard, la Britannique l'imitait à l'US Open, sortant même des qualifications. Titrées pour la première fois lors de ces parcours foudroyants, elles sont entrées par la grande porte dans le gotha de leur sport. Alors forcément, leur premier affrontement sur le circuit WTA vendredi en quart de finale à Stuttgart attire les regards.

Pour tout ce qui vient d'être exposé, il est tentant de rapprocher leurs trajectoires. Mais la plus jeune des deux ne s'y trompe pas : pour le moment, c'est un mirage. "Iga joue sur le circuit depuis bien plus longtemps, même dans les tournois ITF. Il me semble qu'elle a beaucoup plus d'expérience du simple point de vue du nombre de matches disputés. J'étais encore en train de passer des examens au lycée (équivalent du baccalauréat, NDLR) l'été dernier. Cette saison est ma première année complète sur le circuit. Mais c'est vrai que nous sommes jeunes toutes les deux et j'espère que nous nous affronterons encore dans le futur", a ainsi tempéré Raducanu au micro d'Eurosport Allemagne.

Débutante sur terre, Raducanu n'a "pas de pression"

En se qualifiant pour ce quart de finale à Stuttgart aux dépens de l'Allemande Tamara Korpatsch, 118e mondiale, en trois sets (6-0, 2-6, 6-1), la Britannique a ainsi gagné deux matches consécutifs pour la première fois en 2022. Un bon signe après une période difficile, mais pas de quoi fanfaronner alors qu'elle s'apprête à défier une numéro 1 mondiale en pleine confiance . Forte de 21 victoires consécutives dont une série de 26 sets gagnés, Swiatek vole littéralement sur le court en ce moment. Elle n'a même lâché que trois jeux lors des… sept dernières manches qu'elle a jouées (infligeant quatre 6-0 au passage).

Pour ne rien arranger aux affaires de Raducanu, ce premier duel aura donc lieu sur terre battue, le terrain de jeu favori de la Polonaise et de son fameux coup droit lifté. Et ce alors que la jeune Britannique vient tout juste d'apprendre à glisser sur la surface… "Ce que Swiatek accomplit en ce moment est évidemment impressionnant. Elle est en super forme et numéro 1 mondiale, donc je n'ai pas beaucoup d'attentes quant au résultat, ni de pression. Je vais juste me présenter sur le court et y aller à fond, parce qu'on ne peut pas dire que la terre battue soit vraiment 'ma surface'. Donc ce sera un grand défi, mais j'ai hâte", a-t-elle encore confié.

Un monde d'écart... pour le moment

De la même génération à une année près - Swiatek a 20 ans, Raducanu 19 -, les deux jeunes femmes n'ont donc jamais croisé le fer sur le circuit WTA avant ce vendredi. Mais elles l'ont fait à une occasion : lors de l'édition 2018 de Wimbledon chez les juniors. C'était en quart de finale à l'époque et le score avait été sans appel (6-0, 6-1) pour la Polonaise qui était allée chercher le trophée dans la foulée sur le gazon londonien.

Est-on trop sévère avec Emma Raducanu ?

Peu importe donc la surface en ce moment, la tâche de Raducanu, qui espère mettre fin à la fantastique série de Swiatek, s'annonce plus qu'ardue. Elle sera même probablement insurmontable, vu le déficit actuel de puissance de la Britannique, dont la meilleure performance depuis l'US Open est une victoire contre Tereza Martincova, 50e joueuse mondiale, lors de la Billie Jean King Cup la semaine dernière. Mais elle l'a assuré en conférence de presse : elle a déjà l'état d'esprit pour rivaliser, et si ce n'est pas pour tout de suite, ce sera le cas à moyen terme.

"Je m'entraînais trois fois par semaine, pour un total de 10 heures hebdomadaires en moyenne l'an dernier. Donc, tout l'enjeu en ce moment est de me construire un physique plus robuste pour enchaîner les tournois et les entraînements. On ne peut pas vraiment comparer nos trajectoires : depuis qu'elle a gagné son Grand Chelem, elle a été très constante. Je ne sais pas quand ça arrivera pour moi, mais je suis sûre que j'y parviendrai."

