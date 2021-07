Tokyo 2020

Lisa Barbelin et Jean-Charles Valladont devront retenter leur chance pour décrocher une médaille. L'équipe mixte française s'est inclinée au bout d'un quart de finale extrêmement serré face aux Pays-Bas, achevé à la mort-subite (4-5). Les Néerlandais ont été les plus forts dans la manche décisive (10 et 9 contre 8 et 9), après un début de match indécis. La paire française s'arrête donc aux portes du dernier carré dans l'épreuve du double mixte, inédite jusqu'à ces JO.

Le duo tricolore peut tout de même espérer rapporter une médaille lors de ces olympiades. Barbelin, championne d'Europe en titre, s'est montrée convaincante en qualifications (13e) et affrontera l'Italienne Tatiana Andreoli en 32es de finale de l'individuel, jeudi. Valladont, médaillé d'argent à Rio, s'est lui manqué et devra traverser un tableau compliqué en individuel, où il commencera par affronter... un Néerlandais, Sjef Van den Berg. Il est par ailleurs encore en course dans l'épreuve par équipe, aux côtés de Thomas Chirault et Pierre Plihon.

