Ça commence bien pour Jean Quiquampoix et Clément Bessaguet. Le premier est champion d'Europe en titre et récent vainqueur de la Coupe d'un monde, le second fait également partie des pistoliers attendus à Tokyo, et les deux Tricolores sont clairement venus à Tokyo pour jouer la médaille d'or. Ce qui se vérifie dans les actes pour le moment : à mi-parcours des qualifications de la vitesse, les deux intéressés mènent la danse.

Quiquampoix, médaillé d'argent à Rio, a réussi un 297/300 sur sa première passe, tout comme son compatriote. Champion olympique en titre, l'Allemand Christian Reitz est juste derrière, avec un 296/300. Les qualifications reprendront avec une deuxième passe dans la nuit de dimanche à lundi, à 1h30 heure française. La finale, elle, est programmée six heures plus tard.

