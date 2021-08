Tokyo 2020

A l'issue d'une ultime régate remportée par le duo argentin, Martine Grael, fille du multiple médaillé brésilien Torben Grael, et Kahena Kunze ont devancé les Allemandes Tina Lutz/Suzann Beucke et les Néerlandaises Annemiek Bekkering/Annette Duetz.

Les Françaises Lili Sebesi et Albane Dubois, quatrièmes aux Mondiaux-2020 et qui participaient à leurs premiers Jeux, s'entraînent au pôle France de Marseille, où se dérouleront les régates des JO de Paris-2024. Après une bonne entame (4e), Sebesi, qui a grandi en Guadeloupe, et la Nordiste Albane Dubois, qui a découvert la voile à Bray-Dunes (Nord), ont fini sur une huitième place dans la dernière régate de cette épreuve olympique.

D'origine danoise, Torben Grael, père et entraîneur de Martine, est le sportif brésilien le plus médaillé aux JO (2 or, 1 argent et 2 bronze), à égalité avec Robert Scheidt, double médaillé d'or en Laser et qui, à 48 ans, a échoué à Tokyo à remporter une 6e médaille.

