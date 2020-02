1DayMoreForVolleyball : la grande fête du volley européen fête sa 2e édition

Lors de cette journée, des milliers de matchs seront organisés. Ils mettront à contribution des volleyeurs professionnels et amateurs de tous âges.

Le but du #1DayMoreForVolleyball est de montrer à tous que le volley est un sport universel, capable de rassembler toutes les générations. Pendant 24 heures, la discipline sera au centre de toutes les attentions.

Pour les plus âgés, le but sera de s’amuser et surtout de partager des moments forts avec les plus jeunes.

Les sportifs de haut niveau, eux, auront l’occasion de monter toutes leurs qualités lors de rencontres d’exhibition ou de challenge aussi loufoques les unes que les autres.

Pour promouvoir l’évènement, la CEV a décidé de jouer avec les codes des réseaux sociaux : les volleyeurs professionnels et amateurs auront la possibilité de poster leurs photos et leurs vidéos sur Instagram avec le hashtag #VolleySkillChallenge. Ainsi, leurs exploits pourront faire le tour de la toile !

De nombreux joueurs se sont déjà pris au jeu. Aleksandar Atanasijevic, Tijana Boskovic, Asia Wolosz ou Paola Egonu ont déjà posté leur « Skill Challenge » sur leur compte. Au programme : jonglages, passes ou tirs sur cible.

À ce jour, 141 137 participants sont enregistrés pour la deuxième édition, pour un total de 2 385 évènements et 10 118 matchs programmés à travers le monde.

Lors de la 1re édition du #1DayMoreForVolleyball, 4 500 matchs avaient eu lieu, dans 551 villes à travers l’Europe. Plus de 49 000 personnes y avaient participé.

Des équipes professionnelles et amateurs, mais aussi des écoles avaient pris part à cette manifestation. Au total, 29 des 56 fédérations nationales affiliées à la CEV s’y étaient impliquées.

Parmi les invités de marque, il y avait eu les équipes nationales italienne et polonaise de volley assis. Le personnel de la Confédération Européenne de Volleyball avait même disputé une rencontre face à leurs collègues de la fédération luxembourgeoise !