L'équipe de france féminine de volley s'est qulaifiée pour les 8es de finale de l'Euro 2021 grâce à son succès contre l'Azerbaïdjan 3 sets à 1 (25-19, 26-28, 25-11, 25-18) à Belgrade. Les coéquipières d'Héléna Cazaute ont signé leur deuxième victoire de l'Euro (pour deux défaites), après s'être imposées contre la Bosnie-Herzégovine 3 à 0. Elles valident ainsi leur billet pour les huitièmes de finale de la compétition, l'objectif initial affiché avant de se rendre en Serbie.

Assurées de finir à l'une des quatre premières places de leur groupe, elles affronteront la Belgique (trois victoires et une défaite) jeudi en fin d'après-midi (18h00) pour leur dernier match du 1er tour. En huitièmes de finale, les joueuses d'Emile Rousseaux croiseront avec le groupe C, où figurent notamment l'Italie, quart-de-finaliste aux Jeux de Tokyo il y a deux semaines, et la Croatie.

