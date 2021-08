Les volleyeuses françaises ont été battues par les Russes 3 sets à 1 (25-19, 14-25, 25-20, 25-18) vendredi à Belgrade, mais les débuts tricolores à l'Euro 2021 ont toutefois été encourageants. La jeune équipe de France (moins de 22 ans de moyenne d'âge) a offert du répondant aux sextuples championnes d'Europe et quart-de-finalistes des derniers Jeux Olympiques, même si les Russes se présentaient avec une formation assez remaniée par rapport à Tokyo.

Si les Françaises ont concédé le premier set, elles ont fait déjouer les Russes dans la deuxième manche. Dans un troisième set plus accroché, les joueuses d'Emile Rousseaux ont mené jusqu'à 14-11 avant de céder 25-20. Les Russes ont confirmé leur domination dans le quatrième set. En phrase de construction en vue des JO 2024 à Paris, les Bleues espèrent franchir le premier tour dans cet Euro contrairement à l'édition 2019 et prolonger le bel été du volley français, après le sacre historique de l'équipe masculine aux Jeux.

Place à la Serbie samedi

Après la Russie, la France affrontera samedi la Serbie (21h), l'autre grande favorite du groupe A, double tenante du titre et médaillée de bronze à Tokyo. Les Bleues se mesureront ensuite à la Bosnie-Herzégovine, l'Azerbaïdjan et la Belgique pour tenter de finir parmi les quatre premiers du groupe et accéder aux huitièmes.

