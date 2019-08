Euro : Les Bleues battues par la Turquie et éliminées

Cette fois, c'est vraiment fini. Les Françaises quittent l'Euro après leur défaite face à la Turquie ce mercredi. Les hôtes turques, qui organisent l'événement avec la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie, sont invaincues dans cette phase de groupes et n'ont laissé aucune chance aux Bleues en s'imposant facilement (25-19, 25-19, 25-16) en 1h20.

Les Françaises, qui participaient à leur premier grand tournoi depuis six ans, avaient bien commencé en battant les Bulgares, mieux placées qu'elles au classement mondial, mais elles ont ensuite perdu contre la Grèce (3-0), la Serbie (3-1) et la Finlande (3-1) et finissent dernières de leur poule.