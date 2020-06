Laurent Tillie : le guide de l’équipe de France de volley aux Jeux olympiques de Tokyo

Sous les ordres de Laurent Tillie, les Bleus tenteront de décrocher leur première médaille olympique à Tokyo.

Aux commandes de la sélection depuis 2012, l’homme fort du volley français aura fort à faire. En 4 participations aux JO, les Bleus n’ont jamais fait mieux qu’une 8e place à Séoul. À cette époque, l’équipe comptait dans ces rangs un certain… Laurent Tillie.

Sous les ordres de l’ancien international, la France s’est imposée comme l’une des toutes meilleures équipes au monde. Une équipe géniale, mais aussi capable de passer totalement au travers, comme en témoigne la campagne de qualification pour les Jeux de Tokyo.

Après avoir manqué le coche lors du tournoi de qualification en Pologne, les Français ont dû passer par un TQO de la dernière chance, à l’issue duquel ils ont décroché leur ticket. Durant la compétition, ils ont alterné des démonstrations de force, notamment une victoire 3-0 face à la Serbie, et des fautes coupables qui auront pu leur coûter très cher.

Laurent Tillie tire son expérience d’une carrière de joueur très prolifique, au cours de laquelle il a porté 406 fois le maillot de l’équipe France entre 1982 et 1995. Il a été médaillé d’argent au Championnat d’Europe 1987 et médaillé de bronze en 1985. Il a aussi participé aux JO de Séoul en 1998 et de Barcelone en 1992.

La France a remporté l’intégralité de ses titres européens et mondiaux sous sa direction : la Ligue mondiale en 2015 et 2017, et le Championnat d’Europe en 2015. À ces triomphes, il faut rajouter les médailles d’argent et de bronze en Ligue Mondiale acquises en 2016 et 2018.

Alors que les Bleus ne sont jamais montés sur un podium olympique, Laurent Tillie apparaît comme l’homme providentiel. Espérons qu’il arrive à canaliser ses troupes et à entretenir une flamme qui danse depuis plus de 5 ans.

