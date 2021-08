La France a battu l'Ukraine 3 sets à 1 (25-23, 22-25, 25-22, 27-25), vendredi soir à Belfort, pour son second match de préparation avant l'Euro-2021. Deux jours après avoir dominé l'Ukraine, déjà à Belfort et déjà 3 à 1, les Bleus se sont présentés vendredi sur la feuille de match avec huit des dix champions olympiques retenus par le nouveau sélectionneur, le Brésilien Bernardinho. Seuls Jean Patry et Nicolas Le Goff étaient absents.

La liste des 14 joueurs retenus pour disputer l'Euro-2021 à partir de la semaine prochaine sera dévoilée dimanche, alors que Théo Faure au poste de pointu a marqué des points en vue d'une première grande compétition avec les Bleus à presque 22 ans, convertissant notamment la balle de match. Après ces deux succès, les Bleus vont poursuivre leur préparation avant de s'envoler mardi soir pour l'Estonie, où ils disputeront le 1er tour de l'Euro-2021 dans un groupe à Tallinn avec la Slovaquie, la Croatie, l'Allemagne, la Lettonie et les hôtes estoniens. Leur premier match est programmé vendredi prochain.

