La partie a été loin d'être aussi aisée que prévu pour les hommes de Laurent Tillie, contre les Pays-Bas, 15e et avant-derniers au classement, et qui ne comptaient qu'un seul succès en neuf matches. Si les Bleus ont assez largement dominé les deux premières manches, remportées 25-15 puis 25-22, ils ont ensuite balbutié leur volley-ball. Les Néerlandais se sont eux rebellés pour revenir à deux manches partout. Et finalement l'emporter.

Dans le sillage de Nimir Abdel Aziz, intenable avec ses 42 points, les Pays-Bas ont fait la différence dans le tie break, au bout du suspense, effaçant deux balles de match en faveur des coéquipiers d'Earvin Ngapeth. Les Français restent à la troisième place de la Ligue des nations, avec deux points d'avance sur la Slovénie, quatrième, et trois sur la Serbie, cinquième.

Ce tournoi, qui réunit sous une bulle sanitaire sur la côte Adriatique les 16 meilleures nations mondiales, se poursuit dès mercredi pour les Français avec un 11e match (sur 15) contre les Etats-Unis (19h30). Les quatre premiers à l'issue de la phase de groupe disputent les demi-finales le week-end des 26 et 27 juin.

