La Fédération française de volley a officialisé samedi la prolongation du contrat de Laurent Tillie à la tête des Bleus jusqu'aux Jeux Olympiques de Tokyo à l'été 2021. Il entrainera tout de même le club japonais des Panasonic Panthers dès septembre prochain.

C'est une très bonne nouvelle pour le volley français. Laurent Tillie a prolongé son contrat d’un an à la tête des Bleus, suite au report des J.O des Tokyo. Il sera donc à la tête de la sélection lors du tournoi olympique à l'été 2021. Samedi, la Fédération française de volley a annoncé avoir trouvé un accord avec le club japonais des Panasonic Panthers, que le sélectionneur rejoindra malgré tout au mois de septembre.

Les premiers titres du volley français sous sa conduite

"Je remercie la Fédération et le club de me permettre d’aller au bout de cette aventure avec les joueurs", a affirmé le sélectionneur suite à cette nouvelle. "Tokyo sera un peu The Last Dance, pour reprendre le titre de la série sur Michael Jordan. Je vais tout faire pour que cette dernière danse se termine de la meilleure des façons." En poste depuis 2012, Laurent Tillie achèvera son aventure à la tête des Bleus avec le tournoi olympique de Tokyo, a confirmé la Fédération.

C'est durant le mandat de Laurent Tillie que l'Equipe de France de volley a remporté les premiers titres de son histoire : le championnat d'Europe en 2015 et la Ligue mondiale à deux reprises, en 2015 et 2017. Lors des derniers Jeux Olympiques à Rio en 2016, les Bleus sont sortis au premier tour. Pour "sa dernière danse", Tillie voudra sûrement viser plus haut.

