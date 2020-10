L'édition 2020-2021 de la Coupe de France masculine de volley est annulée, a annoncé mercredi la Fédération française de volley. "Au regard des difficultés rencontrées à jouer les premières journées de championnat professionnel dans leur intégralité et de la demande d'une majorité de présidents de clubs... de ne pas surcharger les calendriers, le bureau exécutif de la FFVolley a décidé ce mardi 13 octobre d'annuler la Coupe de France professionnelle masculine 2020/2021 ", indique la Fédération dans un communiqué.

Le Final Four de la Coupe de France 2019-2020 prévu fin septembre n'avait pu se disputer en raison de plusieurs cas positifs dans les équipes de Toulouse et Paris. Les demi-finales annulées, Tours avait refusé de jouer la finale face à Poitiers. "Il y a aujourd'hui beaucoup trop d'incertitudes et de matchs reportés à replacer dans la saison", justifie le président de la FFVolley Eric Tanguy à propos de l'annulation décidée mercredi.