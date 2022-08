La place n'est pas encore aux jeunes. Pidcock ou non, le patron du VTT, c'est encore Schurter. La légende helvète a remporté pour la dixième fois le titre mondial de cross-country lors des Championnats du monde 2022, dimanche aux Gets (Haute-Savoie). Schurter, 36 ans, a devancé l'Espagnol David Valero Serrano, 2e à 9 sec, et l'Italien Luca Braidot, 3e à 29 sec.

Pidcock a craqué

Le champion olympique 2016 a distancé Valero Serrano dans la partie technique du septième et dernier tour pour s'offrir une dixième couronne mondiale après 2009, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2021. Schurter a relégué à la quatrième place et à plus d'une minute le Britannique Tom Pidcock. Sacré champion d'Europe mi-août et grand favori de ce Mondial, le coureur de la formation Ineos rêvait de réaliser en 2022 un incroyable triplé en remportant les titres mondiaux en cyclo-cross (remporté fin janvier), VTT et cyclisme sur route.

Mais Pidcock, champion olympique de cross-country à Tokyo l'été dernier, a mal débuté sa course et a dû cravacher pour revenir sur la tête, puis a laissé Schurter et consorts partir dès le début du quatrième tour. Il a ensuite chuté une fois, avant de connaître un problème mécanique, l'obligeant à changer de roue arrière. Le meilleur Français, Jordan Sarrou, s'est classé 6e, à 2 min 04 sec de Schurter.

(Avec AFP)

