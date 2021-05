Le trio de la vitesse par équipes, médaillé de bronze à Rio, sera formé de Florian Grengbo, Sébastien Vigier et Rayan Hélal aux prochains JO de Tokyo, a annoncé mercredi soir la Fédération française de cyclisme (FFC). Pour le VTT, Pauline Ferrand-Prévot, championne du monde en titre, et Loana Lecomte, championne du monde espoirs et victorieuse des deux dernières manches de la Coupe du monde, ont été retenues. Tout comme, chez les messieurs, Victor Koretzky et Jordan Sarrou, champion du monde 2020.

Hélal, grand espoir du sprint français, a été titularisé pour la vitesse individuelle avec Vigier. Tous deux disputeront également l'épreuve du keirin. A Rio, le trio de la vitesse par équipes était composé de Grégory Baugé, qui a annoncé récemment prendre sa retraite sportive, François Pervis et Michael d'Almeida. Dans le sprint féminin, Mathilde Gros a été retenue pour les deux épreuves individuelles (vitesse, keirin). Le nom de la seconde Française sera connue ultérieurement. Le CNOSF a validé mercredi ces choix, a précisé la FFC qui annoncera ultérieurement ses autres sélections olympiques.

VTT Doublé français à Albstadt à trois mois des Jeux : Lecomte a battu Ferrand-Prévot 09/05/2021 À 13:44

Pauline Ferrand-Prévot Crédit: Getty Images

VTT Ferrand-Prevot , et maintenant, le titre européen ! 17/10/2020 À 13:35